Haberler » 3. Sayfa » Otobüs durağında yankesicilik kamerada

Otobüs durağında yankesicilik kamerada

Gaziantep'te otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

21.10.2019 12:12Otobüs durağında yankesicilik kamerada
Gaziantep'te otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı. Şahsın yankesicilik yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yankesicilik olayları Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, 17 Mayıs 2019, 2 Ekim ve 5 Ekim 2019 tarihlerinde durakta otobüs bekleyen vatandaşlara arkadan gizlice yanaşan şahıs, vatandaşların çantasının içindeki eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şahsın yankesicilik anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yakalanan şahsın 9 ayrı suç kaydının olduğu da anlaşıldı.

Şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:32 Bolu'da girdiği evin sahibinin yakalattığı hırsız adliyeye sevk edildi
13:35 Erzurumlu şehidi binler uğurladı
13:27 Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Yalova'da yakalandılar
13:25 Sunta tabakası üzerine devrildi
13:21 Nizip'te kaçak sigara ve cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
13:21 Eski başkan evinde ölü olarak bulundu
13:15 Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
21.10.2019 13:40:15