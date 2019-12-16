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Otobüs durakları yenileniyor

Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Susurluk Belediyesine tahsisi yapılan 25 adet otobüs durağı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Susurluk Belediyesine teslim edilecek.

16.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:34Otobüs durakları yenileniyor
Büyük Şehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Belediyesine tahsisi yapılan 25 adet otobüs durağı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Susurluk Belediyesine teslim edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni otobüs duraklarının kırsal mahallerle birlikte şehrin ihtiyaç duyulan noktalarına kurulumunun 15 Ocak tarihine kadar tamamlanacağı belirtildi. Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi ile Susurluk Belediyesinin yaptığı koordinasyon neticesinde kırsal mahallelerde de kilit parke taş döşenmesine, Söğütçayır Mahallesinden başlandı. Daha sonra da Reşadiye Mahallesinin de yollarının taş döşenmesine geçilecek. Belediye Fen İşleri ekipleri, halihazırda şehir içinde kilit parke taş ve kaldırım döşeme çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Susurluk, Güncel

Kaynak: İHA

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