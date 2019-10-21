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Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası

Gaziantep'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

21.10.2019 10:04Otobüs duraklarında
Gaziantep'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 17 Mayıs, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da aranan ve benzer suçlardan 9 kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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