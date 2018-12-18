18 Aralık 2018, 14:20
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Sincan Cezaevi Önünde Dehşet! Gazi ve Avukatlara Otobüs Çarptı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsü çarptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen iki avukat ile 15 Temmuz gazisi, belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsü, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldı.

SERVİS BEKLEYENLERE ÇARPARAK SÜRÜKLEDİ

Belediye otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürükledi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Duruşma salonunda hazır bekletilen sağlık ekipleri de ilk yardım çalışmalarına destek verdi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne götürülürken otobüs sürücüsü Pevlül T, gözaltına alındı. Yaralılardan avukat Hasçelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü,Sincan
Kaynak: AA

YORUMLAR (10)
KSK Lİ MESUT: Çoğu avukat şeytanın avukatlığını yapıyor. Müvekkilinin suçlu olduğunu bile bile destek oluyor. Neymiş ekmek parası. Hadi ordan. Haram işte...
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ALA RENGİN: Otobüs değil tren sanki
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ADINIZI YAZIN: durum kötü önemli haberler olaylar bile 1 saat sonra unutuluyor
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TT: DURUM GERÇEKTEN İÇLER ACISI, KURUMUN OLDUĞU YER SON DURAK SAYILIR VE ORAYA VARINCAYA KADAR Kİ YOL ÇALIŞMA NEDENİYLE BÜYÜK ÇUKURLARLA DOLUDUR , ŞOFÖR ORDA KAYBETTİĞİ SÜREYİ TELAFİ İÇİN HIZ YAPAR VE EN SON KURUMA VARDIĞINDA TAM ÖNÜNDE GELEN ŞOFÖR DÖNÜŞ İÇİN ÖYLE BİR MANEVRA YAPAR Kİ , İÇİNDEKİ YOLCULAR BİLE SAVRULUR. DOLAYISIYLA KAZA GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ :( İNŞALLAH BİR MUCİZE OLUR VE KİMSENİN CANI YANMAZ. . . .
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Z RAPORU: bence kasıtlı yapıldı
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