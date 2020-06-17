Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

17.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 00:49
Samsun'un İlkadım ilçesinde otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Liman Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Mustafa G. (46) idaresindeki 55 ABE 514 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Uğur D. (31) idaresindeki 55 BBL 45 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa G. 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

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