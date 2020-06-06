Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

06.06.2020 04:04 | Son Güncelleme: 06.06.2020 04:08
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veziroğlu kavşağı yakınlarında sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BIA 581 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen 48 DG 622 plakalı otobüs ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter’in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson’ın Donald Trump’ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Rusya’dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Haber
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Siirt’te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Haberler››Güncel››Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

04:01: Son dakika haberleri! Trump, BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile telefonda görüştü - Haber 04:00: İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı: 1 şehit, 2 yaralı (2) - Haber 03:49: Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi öldü - Haber 03:47: BM Güvenlik Konseyi Libya'ya yönelik silah ambargosunu 1 yıl uzattı - Haber 03:45: Trump'tan Washington Belediye Başkanı Bowser'a "Fena halde beceriksiz" çıkışı - Haber 23:40: Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü - Haber 23:13: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi - Haber 22:52: İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı - Spor 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber