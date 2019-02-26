Otobüs Kalkış Saatine 1 Saat Kala Bileti İptal Edebilme Dönemi

Eskiden onlarca saat hatta günlerce süren şehirler arası yolculuklar artık birkaç saat içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Artık birkaç saat içerisinde ülke değiştirebilmeniz bile mümkün. Durum böyle olunca seyahat eden kişilerin sayısı yıllar içerisinde gittikçe arttı. Ortaya çıkan kalabalık yolcu topluluğu da ulaşım firmalarının zamanla bazı kararlar almalarında oldukça etkili oldu. Bu kararlardan biri de bilet iptalinin bilet saatine yakın bir zamanda yapılmaması.

Bu kararın alınmasındaki en büyük nedenlerden biri firmaların zarar etmeme isteği. Eğer bir bilet hali hazırda satın alındıysa, bu o biletin iptal edilmediği sürece başkası tarafından satın alınamayacağı anlamına geliyor. Eğer o bilet otobüs saatine yakın bir zamanda iptal edilirse biletin tekrar alınma olasılığı düşük hale geliyor. Bu nedenle firmalar bilet iptali işlemi için otobüs kalkış saatine 6 saatten fazla kalmış olması gibi kısıtlamalar koyuyor. Fakat bazen bu 6 saat gibi süreleri kaçırmış olabiliyoruz. Kaçırdığımız için bilet iptali gerçekleştirilemiyor ve durum böyle olunca bilete verdiğimiz ücret cebimizden çıkmış oluyor, zarar etmiş oluyoruz. Peki ortaya çıkabilecek çeşitli nedenlerden dolayı biletimizi iptal ettirmek istediğimizde bu iptal işlemini otobüs kalkış saatine daha yakın bir sürede gerçekleştirme imkanımız yok mu? Tabii ki var.

Biletall.com satın alınan yüzlerce otobüs firmasına ait otobüs bileti için kalkış saatine 1 saat kala online iptal edebilme imkanı sunuyor. Biletall.com en uygun fiyatlara satın aldığınız otobüs biletlerini kalkış saatine 1 saat kala sadece 3 adımda iptal edebilirsiniz. Biletall.com.tr'ye girerek biletinizde yer alan PNR numarası ve adınız soyadınız ya da telefon numaranızla biletinizi sorguladıktan sonra tek tıkla iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İptal işleminden sonra bilet ücret iadenizi geri alabilirsiniz.