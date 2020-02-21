Haberler » 3. Sayfa » Otobüs kazaları masaya yatırıldı - Haberler

Otobüs kazaları masaya yatırıldı

Otobüs kazalarının sıkça yaşandığı Sivas'ın Gürün İlçesinde, "otobüs kazaların önlenmesi" konulu toplandı düzenlendi.

21.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:19Otobüs kazaları masaya yatırıldı
Otobüs kazalarının sıkça yaşandığı 'ın İlçesinde, "otobüs kazaların önlenmesi" konulu toplandı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda, özellikle kış aylarında otobüs kazalarının sıkça yaşandığı Sivas'ın Gürün ilçesinde "otobüs kazalarının önlenmesi" konulu toplantı düzenlendi. Gürün Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında ki toplantıya Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda yakın tarihte yaşanan kazalar masaya yatırılarak, şehir içi ve şehir dışı ulaşımında yolcu güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıda otobüslere yönelik denetimlerin arttırılması kararı çıktı. - SİVAS

İçişleri Bakanlığı, Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 14:06:28