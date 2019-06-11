Otobüs kazasında ilçe müftüsünün kızlarından biri öldü biri de yaralandı

Seyhan Müftülüğü
'nün düzenlediği Çanakkale
gezisine giden otobüsün Balıkesir
yakınlarında karıştığı trafik kazasında Seyhan Müftüsünün kızının da arasında bulunduğu 4 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Adana
'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Çanakkale - Bandırma
karayolu'nun Edincik
Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller
'in kızı Sümeyra Güller, Kuran
kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe
hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin
Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesini Konya
'da toprağa verileceği diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de kazadan yaralı kurtulduğu, müezzin kayyım Ahmet Topak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
3. Sayfa