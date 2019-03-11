Otobüs Kazasında Yaralanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Amasya
'daki otobüs kazasında yaralanan yaşlı kadın, Samsun
'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul
'dan gittikleri memleketleri Ordu
'nun Mesudiye
ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüşe geçen Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy
Belediyesine ait yolcu otobüsü, 17 Ocak'ta Amasya merkez Yassıçal
Kavşağı mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle yol kenarına devrilmiş, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan ve Samsun'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Hayriye Başaran (74), yapılan müdahalelere rağmen bu akşam hayatını kaybetti. - SAMSUN
Samsun, Amasya, 3. Sayfa
Kaynak: İHA