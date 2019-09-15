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Otobüs kazasında yürek burkan detay

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda yaşamını yitiren yolcunun 2 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi.

15.09.2019 10:35Otobüs kazasında yürek burkan detay
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda yaşamını yitiren yolcunun 2 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Otobüsün kazadan 2 saat önce ise lastiğinin patladığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Barış G. idaresindeki 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenin 2 yaşındaki Perin Su Kanat olduğu anlaşıldı.
Ayrıca otobüsün kazadan yaklaşık 2 saat önce lastiğinin patlaması üzerine mola vererek işleminin yapıldığı, ardından da tekrar yola çıktığı öğrenildi.
(İHA)

Kütahya, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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