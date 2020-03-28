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Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı

Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs köprülü kavşakta asılı kaldı.

28.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:29
Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı
BURSA - Bursa 'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs köprülü kavşakta asılı kaldı. Otobüs sürücüsü Selçuk S., kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'ndeki Demirtaşpaşa Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Heykel'den Gökdere mevkisine giden Selçuk S. yönetimindeki 16 BOV 60 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştı. Köprülü kavşaktan düşen otobüs, kazı çalışması yapılan eski meslek lisesinin beton duvarına çarpıp havada asılı kaldı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yara almayan sürücü Selçuk S., otobüsten çekiçle camları kırarak çıktı. Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol otobüsün kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprülü, Selçuk, Bursa, 3. Sayfa

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Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı

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