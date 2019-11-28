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Otobüs muavini ve arkadaşı, Afgan çobanı dövüp, parasını gasbetti

KONYA'ya çobanlık yapmaya gelen Afganistan uyruklu Abdul Khaliq Satari (26), bindiği otobüsün muavini Mahmut K. (17) ve arkadaşı Sami Koyuncu (20) tarafından dövülüp, 2 bin lirası zorla alındı.

28.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:12Otobüs muavini ve arkadaşı, Afgan çobanı dövüp, parasını gasbetti

KONYA'ya çobanlık yapmaya gelen uyruklu Abdul Khaliq Satari (26), bindiği otobüsün muavini Mahmut K. (17) ve arkadaşı Sami Koyuncu (20) tarafından dövülüp, 2 bin lirası zorla alındı. Polis, tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Afgan Abdul Khaliq Satari, 24 Kasım Pazar günü çobanlık yapmak için Antalya'dan 'ya gelmek için otobüsle yola çıktı. Satari, Konya'ya yaklaştıkları sırada otobüsün muavini Mamhut K.'ye Kulu ilçesine nasıl gidebileceğini sordu. Yardımcı olacağını belirten Mahmut K. de Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne geldiklerinde Satari ile bulundukları otobüsten inip, ters istikamete giden başka otobüse bindi. Mahmut K., Antalya çevreyoluna geldiklerinde Satari'ye yanlış otobüse bindiklerini söyledi. Ardından da bir dinlenme tesisinde birlikte otobüsten inip, kendilerini bekleyen arkadaşı Sami Koyuncu'nun otomobiline bindi. İki arkadaş, otomobilde Satari'ye dövüp cebindeki 2 bin lirayı aldı. Satari'yi de otomobilden atan iki arkadaş, kaçtı.Abdul Khaliq Satari, çevredekilerin yardımıyla durumu polise bindirdi. Satari'inin ifadesinden yola çıkan Gasp Büro Amirliği ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve yol güzergahında 130 güvenlik kamerasını inceledi. Belirlenen eşkaller doğrultusunda, Mahmut K. ile Sami Koyuncu'yu  salı günü yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Afganistan, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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