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Otobüs muaviniyle akrabasının, Afganistan uyruklu kişiyi gasbettiği iddiası

Antalya'dan Konya'ya çobanlık yapmak için gelen Afganistan uyruklu kişiyi darbedip parasını aldığı iddia edilen otobüs muavini ile ona yardım ettiği ileri sürülen akrabası tutuklandı.

28.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:30
'dan 'ya çobanlık yapmak için gelen uyruklu kişiyi darbedip parasını aldığı iddia edilen otobüs muavini ile ona yardım ettiği ileri sürülen akrabası tutuklandı.
İddiaya göre, Kulu ilçesinde çobanlık yapmak için Antalya'dan otobüsle Konya'ya gelen Afganistan Uyruklu Abdul Khalig (26), bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan Mahmut K.'den (17) yardım istedi.
Mahmut K, Khalig'i yanlış yönlendirerek, Antalya'ya giden bir otobüse binmesini sağladı. Mahmut K, kendisinin de içinde bulunduğu otobüs kent merkezinden çıktıktan sonra, bu defa yanlış otobüse bindiklerini söyleyerek Khalig ile yolda indi.
Bu sırada Mahmut K'nin telefonla aradığı akrabası Sami K. (20), kendi otomobiliyle olay yerine gelerek, yoldaki ikiliyi aracına aldı.
Mahmut K. ile Sami K, araç içinde darbettikleri Afganistan uyruklu gencin cebindeki bir miktar parasını aldıktan sonra Khalig'i yolda bırakıp olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki 130 kamera kaydını tek tek inceledi.
Ekipler, şüphelilerin bir otobüs firmasında muavinlik yapan Mahmut K. ile akrabası Sami K. olduğunu belirledi. İki şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Otobüs muaviniyle akrabasının, Afganistan uyruklu kişiyi gasbettiği iddiası

Afganistan, Antalya, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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