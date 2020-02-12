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Otobüs öğrenci servisine çarptı: 5 öğrenci yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün servis aracına çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

12.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:25Otobüs öğrenci servisine çarptı: 5 öğrenci yaralandı
'in ilçesinde otobüsün servis aracına çarpması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi D-750 kara yolu Mimar Sinan kavşağında meydana gelen kazada, Halit Ç. yönetimindeki 34 LDL 84 plakalı şehirlerarası otobüs kırmızı ışıkta geçince, karşı yöne geçmekten olan Necmi Ç. idaresindeki 33 S 5013 plakalı öğrenci servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisinde bulunan öğrencilerden Mümin Hasan Yıldız, İpeksu Berahmen, İlayda Yağız, Faruk Kökdil ve Verda Özturhan çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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