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Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralı

Mersin'de yolcu taşıyan otobüsün, servis otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

04.08.2019 18:31 Otobüs otobüse çarptı: 12 yaralı
Mersin'de yolcu taşıyan otobüsün, servis otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam 16.00'da merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahallede eski otogar kavşağında meydana geldi. Sanayi içinden çıkan 33 H 0074 plakalı otobüs, bir firmanın personelini taşıyan 33 DUG 49 plakalı otobüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis otobüsünde bulunan 12 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle GMK Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapatılırken, sivil vatandaşlarda bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenirlerken, diğer 9 kişinin ise yaralarının hafif olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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