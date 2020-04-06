Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otobüs saatleri değişti

İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Adıyaman Belediyesine ait şehir içi ulaşımında hizmet veren otobüslerin saatleri kısaltıldı.

06.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:04
Otobüs saatleri değişti
İl Pandemi Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Adıyaman Belediyesine ait şehir içi ulaşımında hizmet veren otobüslerin saatleri kısaltıldı.

Daha önce 24 saat kesintisiz hizmet veren belediye otobüsleri için korona virüs tedbirleri kapsamında önce 23.00-06.00 saatleri arasında hizmet veren gece seferlerini kaldıran Adıyaman Belediyesi, şimdide İl Pandemi Kurulunun kararı gereği sefer saatlerini yeniden güncelledi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulunun kararıyla şehir içinde daha önce 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren belediye otobüslerinin 5 Nisan Pazar günü itibariyle sabah 07.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında hizmet vereceğini belirtti.

Ayrıca otobüsleri kullanan yolcuların sağlığı için otobüslerde maske dağıtımına başladıklarını da söyleyen yetkililer, "Korona virüsle mücadele konusunda toplu taşıma araçlarımızda alınması gereken tüm tedbirleri harfiyen almaya ve uygulanması için ısrarcı olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Otobüs saatleri değişti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:54: Çernobil'de korkutan yangın - Haber 10:53: Flaş... Flaş... - Haber 10:53: DJ Kerim Büyük'ten 500 aileye erzak yardımı - Haber 10:53: PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama - Haber 10:53: Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle evde kalmayı kolaylaştırıyor - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber