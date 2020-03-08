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Otobüs şarampole devrildi (1)

Kaza yerinden görüntü Kaza yapan araç Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

08.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:52
Kaza yerinden görüntü
Kaza yapan araç
Jandarma ekipleri ve ambulans OSMANİYE - Osmaniye 'de otobüsün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. (1) Otobüs şarampole devrildi (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Jandarma, Güncel
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