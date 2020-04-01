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Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası seyahat başlattı

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerinin ardından başka bir ile seyahat valilik iznine bağlanınca ve bu nedenle otobüs seferleri durma noktasına gelince otogardaki taksiciler, şehirler arası yolculuk uygulaması başlattı.

01.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:16
Otobüs seferleri azaldı, taksiciler şehirler arası seyahat başlattı

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerinin ardından başka bir ile seyahat valilik iznine bağlanınca ve bu nedenle otobüs seferleri durma noktasına gelince otogardaki taksiciler, şehirler arası yolculuk uygulaması başlattı. Taksiciler, 2 ya da 3'er kişilik grupları 'indirimli' olarak İstanbul'a 2 bin liraya, Van'a 2 bin 500 liraya götürdüklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculukların İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlanması ve valiliklerin iznine bırakılması nedeniyle otogarlarda otobüs sefer sayıları bir anda azaldı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen ve izin komisyonlarından iznini alan vatandaş, yolculuk yapmak için sefer yapan otobüs firmalarında sıra beklemeye başladı. Bekleyiş bazen günler sürünce, Antalya 'da otogardaki taksiciler, kent dışına gitmek isteyen kişiler için yolculuk uygulaması başlattı. Sürücülerin maske ve eldiven kullandığı, sosyal mesafe kuralının uygulandığı taksilerde 5 kişilik araçlar 2, 7 kişilik araçlar ise en fazla 3 yolcu taşıyabiliyor.

'İSTANBUL'A 2 BİN, VAN'A 2 BİN 500 LİRA'

Antalya Otogar Taksi Başkanı Ersin Kahya, otobüslerin birçoğunun çalışmadığını ifade ederek, "İzin belgeleri alındıktan sonra her yere araç gönderiyoruz. Türkiye'nin birçok yerine araç gönderdik" dedi.

Müşterilerine yüzde 40 indirim yaptıklarını söyleyen Ersin Kahya, "İstanbul Avrupa yakasına taksimetre 2 bin 900 lira yazarken, biz 2 bin liraya gidiyoruz. Van'a 2 bin 500 liraya gidiyoruz. Bu işi fırsat haline getirmedik, sadece yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRENCİ VE GURBETÇİ

Taksici İbrahim Kuzucu ise, "Bir iki kişi birleşip bir taksiye biniyor. Onlar için de bizim için de iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Taksici Abdullah Adıgüzel de acil işi olan ve şehir dışına gitmek zorunda olanların izin komisyonundan aldıkları belgeyle gelmeleri halinde ulaşım hizmeti verdiklerini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
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