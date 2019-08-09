Otobüs seferlerine bayram düzenlemesi

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması için otobüs seferlerinde bir dizi düzenlemeler yaptı.



Sivas Belediyesi, hayvan pazarına daha kolay ulaşımın sağlanması amacıyla özel halk otobüsleri yanı sıra belediye otobüsleri de bu güzergahta hizmete başlattı. Hayvan Pazarı için Polis Lojmanları güzergahında servis yapacak halk otobüsleri 09.00 ile 16.45 saatleri arasında taşıma yaparken belediyeye ait otobüsler sabah 06.45 ile 18.30 arasında arife gününe kadar hizmet verecek.



Arife günü Yukarı Tekke Mezarlık ziyaretleri için Yiğitler-Kılavuz araçları mezarlık içerisine kadar servis yapacak.



Bayram sabahı mezarlık ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlarımız için de Meydan Cami, Ulu Cami ve Paşa Cami önünden bayram namazı sonrası belediyemize ait otobüsler ücretsiz taşımacılık yapacak.



Kurban Bayramı'nın birinci gününde otobüs seferleri sabah saat 08.30'da başlayıp akşam 11.30'da sona erecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise sabah 08.00 itibariyle başlayan yolcu taşımacılık hizmeti akşam 11.30'a kadar devam edecek.



Ayrıca Sıcak ve Soğuk Çermik seferleri bayramın 1'inci günü kaldırılırken diğer günlerinde ise bir değişiklik yapılmadı.



Bayram süresince şehir içi ulaşımda yoğunluk yaşanması durumunda da ek seferler düzenlenerek vatandaşların rahat ulaşımı sağlanacak.



Şehir içindeki ücretli yol kenarı otoparkları da bayram süresince ücretsiz olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA