Otobüs seyahatlerine kısıtlama

Bakan Soylu: "Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm seyahatlerinin bir birileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız."Bakan Soylu: "Edirne'de Pazarkule'yi boşalttık, mültecileri oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Yaklaşık dün akşam itibariyle sabaha kadar operasyon yaptık 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. Tedbiren yaptık. Kimse kendini rahat hissetmesin, bu risk geçtiği zaman kim gitmek istiyorsa biz hayır demeyiz. İnsani ve tedbir açısından yaptık."(İHA)

Kaynak: İHA