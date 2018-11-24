Otobüs Şoförlerinden Örnek Davranış

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:00



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:00

Malatya'da engelli üç çocuğuna bakabilmek için seyyar tezgahta satış yapan ve kazada tezgahı parçalanan babaya, MOTAŞ otobüs şoförleri sahip çıktı.Malatya'da yaşayan Hasan Demir'in, bir süre önce 3 engelli çocuğuna ve karısının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için satış yaptığı seyyar tazgahı geçirdiği kazada parçalandı. Olayın ardından yeni bir tezgah yaptıramayan ve ekonomik sıkıntı yaşayan Demir'in bu durumuna Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi yolcu otobüsü şoförleri kayıtsız kalmadı. Kazayı şahit olan otobüs şoförleri, kendi aralarında topladıkları parayla yeni tezgah alarak, Demir'e teslim etti.Yeniden tezgahına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Demir, şoförlere teşekkür etti.MOTAŞ Gezici Servis Ustası olan Burak Soyer, olaya şahit olduktan sonra şoför arkadaşların toplanarak böyle bir girişimde bulunduğunu belirterek, el birliği ile aldıkları yeni tezgahı Hasan Demir'e teslim ettiklerini söyledi. MOTAŞ şoförlerinden Fatih Özgül'de, bir insanı sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek destek veren tüm şoförlere teşekkürlerini iletti. - MALATYA