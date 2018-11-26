Otobüs Şoförlerine Eğitim Verildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:58



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:58

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri ( MOTAŞ) tarafından şoförler eğitime alındı.MOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, hizmet içi eğitim programı kapsamında şoförlere mesleki gelişim eğitimi verildi.MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, 2018'i hizmet içi eğitim yılı olarak gördüklerini dile getirerek, eğitimli ve sabırlı personellerle çalışmanın daha verimli olacağına inandıklarını ifade etti.Hizmet içi eğitim uygulamasını yaklaşık 4 yıldır sürdürdüklerini aktaran Tamgacı, şunları kaydetti:"Personel eğitimlerini yılın başından itibaren programlayarak önümüze bir hedef koyuyoruz. Yıl boyunca bu hedefi tutturmaya, hatta hedefimizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz şu güne kadar 2018 yılında hedeflediğimiz eğitim seviyesini aşmış bulunuyoruz. Vardiyalı çalışan personelimize iki vardiya şeklinde düzenlediğimiz eğitim programları uyguluyoruz. Uzman eğitimcilerimiz zenginleştirilmiş eğitim metotları sunarak, güdülenmeyi, kalıcılığı ve verimi arttırıyor. İş organizasyonu, sefer öncesi hazırlık, sefer sırasında ve sonrasında yapılacak işlemler, acil durum planları, toplu taşıma şoförlerine ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler veriyoruz."Engellilere karşı farkındalık oluşturuluyorTamgacı, eğitimlerde engelli yolcuların ulaşımda yaşamış oldukları olumsuzlukları gidermek ve şoförlerde bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik uygulamalar da yaptırdıklarını dile getirerek, eğitimlerle ilgili şu bilgileri verdi:"Bu uygulamada şoförlerimiz için bir parkur oluşturularak gözleri görmeyecek şekilde bağlanan şoförler, önceden belirlenen durak noktasına sesli komutlarla getirilerek araca binmeleri sağlanıyor. Araç ile parkurda tur atılarak görme engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarını uygulamalı olarak yaşamaları sağlanıyor. Yapılan bu çalışmayla şoförlerin engelli vatandaşlarımızın günlük yaşantılarıyla empati kurmaları sağlanıyor."