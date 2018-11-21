Otobüs Şoförlerine Farkındalık Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli tarafından kent genelinde hizmet veren özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleşen yaklaşık 300 şoförün katıldığı eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iş bölümü ve rakamlarla dünyada ve ülkemizde cinsiyet eşitsizliği konularında şoförler bilgilendirildi.

Eğitime ilgi gösteren şoförlere teşekkür eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, "Bu eğitim ile şoförlerimizin kadın vatandaşlarımızın hakları ve farklı gereksinimleri ile ilgili farkındalık ve hassasiyetlerinin arttırılması amaçlıyoruz. 2016 yılında ülke genelinde meydana gelen taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke daha imza atarak hayata geçirdiğimiz proje ile otobüslerimizi kullanan tüm kadınlarımız 22.00 ile 24.00 arasında durak beklemeksizin istedikleri yerde otobüsten inebiliyorlar. Bu yönde kadınlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu uygulamaya göstermiş olduğunuz hassasiyet sebebiyle siz şoförlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.