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Otobüs şoförü 1 haftalık kazancı ile "Biz Bize Yeteriz Türkiye" dedi

Kocaeli'de şehir içinde özel halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapan Yakup Sağlam adlı sürücü, 1 haftalık kazancını "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına bağışladı.

02.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:55
Otobüs şoförü 1 haftalık kazancı ile
Kocaeli 'de şehir içinde özel halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapan Yakup Sağlam adlı sürücü, 1 haftalık kazancını "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına destek her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli'de yaptığı örnek davranışlarla sürücüler ve vatandaşlar tarafından takdir edilen 3 çocuk babası özel halk otobüsü sürücüsü Yakup Sağlam da kampanya 1 haftalık kazancını bağışlayarak destek oldu.

İhtiyacı olan insanlara sürekli yardım etmek amacıyla küçük de olsa katkı sunmak istediğini söyleyen Yakup Sağlam, "Biz ekmeğimizi toplu taşıma ile kazanıyoruz. Vatandaşımız olmadan biz zaten yokuz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istedik. Korona virüs salgını nedeniyle müşteri yok denecek kadar az olsa da, vatandaşımız mağdur olmasın diye bizlerde sahadayız. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun araçlarımızı her gün dezenfekte ediyor. Vatandaşımızın gönlü rahat olsun. İnşallah bugünleri de el ele verip birlikte aşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yakup Sağlam, Kocaeli, Güncel
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