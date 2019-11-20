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Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdü

Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdüAntalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü.

20.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:19
Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdü
'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ilçesi Dokuma Ulus Mahallesi'ndeki olay, dün öğleden sonra yaşandı. Mehmet Akif Caddesi'nde seyreden özel halk otobüsünün arkasına, yaşları 10 ile 12 arasından değişen patenli 3 çocuk tutundu. Bir süre bu şekilde seyreden çocukları fark eden otobüs şoförü, aracı yol kenarına park etti. Adı açıklanmayan şoför, hızla aracından inerek çocukların üzerine yürüdü. Çocuklardan birine tokat atıp yere düşüren şoför, şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğu sağ kolundan havaya kaldıran şoför, ardından yere yatırıp yeniden yumruk attı. Çevredeki esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu. Şoför, kendisine müdahale etmek isteyen çevredekilere de hakaret etti.
Hakaretlerin devam etmesi üzerine esnafın tepkisi de sert oldu. Esnaf ve çevreden gelenler, şoförü dövdü. Yere düşen şoför, yine araya girenler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
Görüntüler üzerine inceleme başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, aracı 15 gün trafikten men etti. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdü

Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA


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