Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

11 Aralık 2018 Salı 11:19



11 Aralık 2018 Salı 11:19

Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdiBİNGÖL - Bingöl'de bir halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan kadın yolcusunu, güzergahtan çıkarak hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi. Merkez- Simani Mahallesi hattında çalışan 40 yaşındaki halk otobüsü şoförü Ali Tuncel'de yolculardan bir kadının baygınlık geçirdiğini söylemesi üzerine güzergahtan çıkıp hastaneye doğru yol aldı. Bu sırada diğer yolcularda fenalaşan kadınla ilgilendi. Hastanenin acil servisine gelen Tuncel,kadını yolculardan birinin yardımıyla indirerek sedyeye koydu. Daha sonra kadının durumunun kontrol eden ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Tuncel, yolcularını alarak güzergahına geri döndü. Sürücünün bu şekilde davranması diğer yolcular tarafından da takdirle karşılandı. O anlar ise otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Yaklaşık 20 yıldır halk otobüsü şoförlüğünü yaptığını belirten Ali Tuncel, "Dün sanayi hattına doğru seyir halindeyken yolcularla beraber, bir kadın yolcu arkadan seslendi ' Kaptan, bir yolcu baygınlık geçiriyor' diye. Bende o esnada arabayı durdurdum. Park dörtlüsü yaktım ve ters güzergaha doğru geri döndüm. Hastaneye gittim acil bölümüne. Araçtan indim ve sedye getirmeye gittim. Hastane görevlileri de hemen geldi bende hastaya yardımcı oldum. Bir koluna ben diğer koluna yanındaki bayan girdi ve sedyeye aldık. İçeri aldılar bende hastanın durumunu öğrenmek için gittim. Sonra kadın yolcunun durumun iyi olduğunu öğrendim"dedi.Kendisinin yerinde kim olsa aynı şekilde davranacağını aktaran Tuncel, insanlık vazifesini yaptığını, baygınlık geçiren kadın yolcunun iyi olduğunu öğrenince de mutlu olduğunu aktardı.