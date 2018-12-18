Otobüs Şoförü Bayılan Yolcusunu Hastaneye Yetiştirdi

Kaynak: AA

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde bayılan yolcu, şoför tarafından hastaneye götürüldü.Bayramyeri ile Meska arasında yolcu taşıyan Faruk Dere'nin kullandığı 20 BL 097 plakalı otobüse, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşlı bir adam bindi.Yoluna bir süre daha devam eden Dere, diğer yolcuların uyarması üzerine yaşlı adamın fenalaştığını fark etti.Bunun üzerine güzergahından ayrılarak yolcuyu Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis'ine götüren Dere, yaşlı adamı kucağında taşıyarak sağlık görevlilerine teslim etti.Dere, daha sonra diğer yolcuları inecekleri durakta bıraktı.Üzerinde kimlik bulunmadığı için ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaşananlar, otobüsteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.Otobüs şoförü Faruk Dere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duraktan aldığı yaşlı adamın aracın hareket etmesinden kısa süre sonra bayıldığından diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine haberdar olduğunu anlattı.Arkasındaki koltukta oturan yolcuyu hastaneye yetiştirmek için aracı hastaneye yönlendirdiğini ifade eden Der, "Kimseyi indirmeden hastanenin acil servisine gittim. Vatandaşlık görevimi yaptım. Rahatsızlanan yolcuyu acil servise teslim ettikten sonra normal güzergahıma giderek yolcuları gidecekleri yere bıraktım." diye konuştu.