Otobüs Şöförü, Engelli Çocuk İçin Güzergahını Değiştirdi

18 Kasım 2018 Pazar 17:20



18 Kasım 2018 Pazar 17:20

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde annesiyle birlikte bir süre durakta bekleyen engelli çocuğu kucağına alarak halk otobüsüne bindiren sürücü Yakup Sağlam, hat güzergahını değiştirerek, onları gidecekleri durağa kadar bıraktı. Yakup Sağlam, "Otobüs içerisindeki yolcular güzergah değiştirdiğim için tepki gösterdi ama o çocuğun yüzündeki mutluluk bana yeter" dedi.Olay, Derince Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit- Derince arasındaki sefer yapan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Yakup Sağlam, durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen engelli çocuğu ve annesini gördü. Otobüsten inerek anne ve çocuğa gidecekleri yeri soran Yakup Sağlam, anne ve çocuğun yaklaşık 1 saat boyunca durakta dolmuş beklediklerini öğrendi. Gidecekleri güzergahın kendi güzergahı dışında olmasına rağmen engelli çocuğu kucağına alarak otobüse binen Sağlam, diğer yolculara güzergahını değiştireceğini söyledi. Otobüsteki bazı yolcuların tepkisine aldırış etmeyen Sağlam, kendi hat güzergahından çıkarak anne ve engelli çocuğunu gidecekleri durağa kadar bıraktı.Güzergahını değiştirip engelli çocuğu evine bıraktığını belirten Sağlam, "Kendi hattımda çalışırken durağa yanaştım bir abla yanında tekerlekli sandalyeyle bekliyordu arabaya binmek için. Bizim 2-3 araba geçmiş arabalarda engelli rampası olmadığı için alamamışlar. Abla da baya beklediğini engelli rampalı araba gelmediğini söyledi. Bende indim aşağıya çocuğun tekerlekli sandalyesini arka kapıya getirdik arabaya çıkardık. Ayağımda platin olduğu için çocuğu çıkarabilir miyim? diye tereddüt ettim ama sonuçta burada bekliyorlar ve aldım arabaya çıkardım çocuğu annesi de tekerlekli sandalyeyi çıkardı. Sonra yola devam ettik" dedi.'O ÇOCUĞUN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME BANA YETER'Sağlam tepkilere aldırış etmediğini, çocuğun yüzündeki gülümsemenin kendisine yettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Abla, postanenin olduğu caddede ineceğini söyledi, bende orasının bizim eski güzergahımız olduğunu söyledim. Bende geldim köşeye kadar arabada da o sıra 15-20 kişi vardı onlara güzergah değiştireceğimi söyledim, 'İnecek olan varsa inebilir, ben kardeşimiz için yolu değiştireceğim' dedim. Ondan sonra arabada 1-2 kişi eski güzergahtan gittiğim için beni uyardı. Ben engelli kardeşim için gittiğimi söyledim. Postane caddesinin olduğu durağa girdik ondan sonra indirdim kadının da sandalyeyi indirdiğini gördüm. İndirdikten sonra çocuğun yanaklarını sıktım o mutluluk insana yetiyor zaten. Ben güzergahı değiştirince arkadan tepkiler geldi. Bende 'inmek isteyen varsa insin ben kardeşim için güzergahı değiştiriyorum' dedim, biraz tepkiler oldu ama ben aldırış etmedim. O çocuğun yüzündeki mutluluk bana yeter de artar bile ceza yazmışlar ya da arkadaki yolcular tepki göstermiş çok önemli değil benim için. Gerekirse bütün yolcuları indirir yine de onu gideceği yere götürürdüm." - Kocaeli