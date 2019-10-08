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Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadın için güzergah değiştirdi Halk otobüs şoförü zamanla yarıştıBURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde halk otobüsünde rahatsızlanan yaşlı kadın için herkes seferber oldu.

08.10.2019 01:57
Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadın için güzergah değiştirdi
Halk otobüs şoförü zamanla yarıştı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde halk otobüsünde rahatsızlanan yaşlı kadın için herkes seferber oldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Alınan bilgilere göre 16 M 06061 plakalı halk otobüsünü kullanan Selahattin B, inegöl şehir merkezinde bir durakta 74 yaşındaki kadını aldı. Bir süre sonra araç içerisinde rahatsızlanan kadın için herkes seferber oldu. Fenalaşan kadın için araç sürücüsü güzergahını değiştirdi. İnegöl Devlet Hastanesine getirilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı. Otobüs şoförü daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Otobüs şoförü fenalaşan yaşlı kadını güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

İnegöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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