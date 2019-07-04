04.07.2019 18:24
Haberler» Güncel» Haber

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünde fenalaşan yolcu şoför tarafından hastaneye götürüldü.
Orhaniye Mahallesi'nde halk otobüsüne binen Abdulvahap Ahmetov (59), yolculuk sırasında fenalaştı.
Durumu fark eden yolcuların haber vermesi üzerine otobüs sürücüsü Halit Çelik, Ahmetov'u İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.
Burada tedavi altına alınan Ahmetov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, fenalaşan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi halk otobüsünün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
İnegöl, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:00   Görev başındaki polise büyük şok
18:59   Su kanalına düşen ineği, itfaiyeciler kurtardı
18:59   KONYA Kavgada üzerine traktör sürülen baba yaralandı, oğlu öldü
18:59   ANTALYA Ölümlü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
18:59   SAKARYA Bindiği takside sürücüsünün parasını gasbetti
18:59   TRABZON Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri
18:59   Gaziantep'te, mimarlardan köprü restorasyonuna tepki