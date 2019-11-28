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Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi

ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi.

28.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:53Otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuya hastaneye yetiştirdi

ADIYAMAN'da, kalp krizi geçiren yolcuyu, halk otobüsü şoförü hastaneye yetiştirdi. Hastanın fenalaştığı anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün akşam yaşanan olayda, 02 FH 181 plakalı halk otobüsüne binen Erdal Kolu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine sürücü Zeynal Abidin Öztekin, otobüsü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirdi. Son hızla, kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Erdal Kolu, hastaneye yetiştirdi. Doktorların hemen müdahale ettiği Kolu'n sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA

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