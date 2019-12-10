Haberler » 3. Sayfa » Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm - Haberler

Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm

Avcılar - Hadımköy arasında yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü şoförü arkaya doğru ilerlemeyen yolcularla tartıştı. Kulağında kulaklık olan genç kıza hakaret eden şoför, "İnmezsen seni tek başına Hadımköy'e götürürüm" dedi.

10.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:38

Esenyurt'ta Özel Halk Otobüsünde arkaya doğru ilerlemesini istediği yolculara otobüs şoförü hakaret etti. Genç kıza tehditler savuran şoför, "İnmezsen seni tek başına 'e götürürüm" dedi.

OTOBÜS KARIŞTI

Olay, Esenyurt'ta dün saat 13.00 sıralarında - Hadımköy arasında çalışan Özel Halk Otobüsünde meydana geldi. Otobüsün şoförü M.G., arka tarafa doğru ilerlemeyen yolculara kızarak, onlarla tartıştı. Şoför, yolcular arasında bulunan ve uyarılarına rağmen kendisini duymayan üniversite 4.sınıf öğrencisi D.E.'ye hakaret etti.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

D.E. de kulaklıkla müzik dinlediği için kendisini duymadığını söyleyerek şoföre tepki gösterdi. Diğer yolcular da genç kıza hakaret ettiği gerekçesiyle şoföre tepki gösterdi. Şoför bunun üzerine Esenyurt Beko durağında otobüsü durdurarak yolculara dışarı çıkmalarını istedi.

Bazı yolcular inerken D.E. inmeyerek ağabeyine verdi. Genç kızın ağabeyi olay yerine gelerek, bazı yolcularla birlikte polise şoförden şikayetçi olduklarını bildirdi. Bunun üzerine şoför M.G. otobüs ile polis merkezine götürüldü. Yolcular, şoför M.G.'nin bir yolcuya tokat atarken, genç kızı tehdit ettiğini de ileri sürdü.

"SENİ HADIMKÖY'E GÖTÜRÜRÜM"

D. E.'nin ağabeyi ise olayı şöyle anlattı: "Otobüs tıklım tıklımdı. Şoför 'Niye ilerlemiyorsun?' demiş. O da biraz ilerlemeye çalışmış sonra şoför 'Sen niye biraz ilerlemiyorsun hala' deyince bir tartışma çıkmış. Şoför 'İn arabamdan' demiş. Kadın 'Niye beni indiriyorsun' demiş, diğer yolcular da araya girmiş. Şoför hepsine kızmış ' Ben gitmiyorum' deyip bırakmış. Küfürler etmiş. Bir süre sonra tutup indirmeye kalkışmış. Bir kısmını indirmiş. Bir kısmı ise'Senden şikayetçi olacağız demiş, polisi aramış. Bazıları işleri olunca gitmiş 3 kişi kalmış. 3 kişi şikayetçi oldu. Erkek yolcuya tokat atmış, Kız kardeşime de 'Sen inmezsen, seni tek başına Hadımköy'e götürüp bilmem ne yaparım' demiş. Üzerine yürümüş küfürler etmiş"

Otobüs şoförü, tartıştığı gence hakaret etti: Seni tek başına Hadımköy'e götürürüm

Hadımköy, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
İŞİTMECİ:İŞİTME ENGELLİLERİ nasıl farkına varmalıyız bir yolu bulunsun önce. duymadıkça arkadan hakaretlere maruz kalıyorlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SİLİVRİLİ:bu tür haberleri yapmak ve insanların neler çektiğini görmek için silivri 303 nolu otobüslere binin hergün yaşanan olaylar bunlar ibb neden bu ilçelere iett koymaz bilmiyorum
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:Arkadaş hemen bi galeyana gelmeyin be son zamanlarda kadınlar toplulukları tarafından resmen erkek linci var şoförler her toplu taşımada tabi aracını doldurmak ister ve arkaya doğru ilerleyin derler ama kadınlar artık ard niyet gösteriyor lütfen bilinçli olalım
Yayından Kaldır
4 8
Cevap yaz
ÖĞRETMEN:birileri kadınları kullanıyor tuzağa düşmeyin.
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
VATANDAŞ:KIRAÇ VE HADIMKÖY ÖTÖBÜSLERİNE NE GİDERKEN NE GELİRKEN BİNİLMİYOR ZATEN. İETT NEDEN BU SEMTLERE ARAÇ KOYMUYOR ANLAMIYORUM . YILLARDAN BERİ AYNI
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
FB Lİ:Kadınlar son dönemdeki olaylarında etkisiyle her durumu kullanmaya başladılar. Bu ne yaa hiç laf söylenmeyecek mi yani?
Yayından Kaldır
19 34
Cevap yaz
VAHDETTİN BAYRAM:bu magandaları kim işe alıyor anlamadım gitti. . .
Yayından Kaldır
40 10
Cevap yaz
YORUMSUZ:ADAMLAR GÜNDE BİNLERCE KİŞİYLE UĞRAŞIP HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYORLAR İŞİN İÇ YÜZÜNÜ BİLEMEM GERÇİ AMA İNSANLARDA BAZEN SABIRLARI ZORLUYOR.
Yayından Kaldır
14 19
Cevap yaz
BABA:artık magandalar iş sahibi onlar iş veriyor arkadaş.
Yayından Kaldır
0 0
MİSAFİR:cogu söfer ayni seyi yapiyor otobüslere ve münübüslere ayakta yolcu sinirlamasi getirilmeli
Yayından Kaldır
24 0
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:30 CHP'li Tanal: "Türkiye'nin insan hakları karnesi kırıklarla dolu" - Haberler
13:29 Avustralya'da yangınlar devam ediyor - Haberler
13:27 Avustralya'da yangınlar devam ediyor - Haberler
13:23 2 yaşındaki çocuk camdan düştü - Haberler
13:22 Otobüste yolcu ile şoför arasında araçtan inme tartışması - Haberler
13:02 Öldürdüğü eşini kıyma makinesinde parçalayan sanığa verilen ceza istinafa taşındı - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Hiç sempatik değil - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
10.12.2019 13:41:06