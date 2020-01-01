Haberler » Dünya » Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Haberler

Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu

Çin'de otobüs şoförü, seyir halindeki aracından inerek yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi.

01.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:44

Çin'de otobüs şoförünün davranışı taktir topladı. Çin'in Xi'an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti.

TAKTİR TOPLADI

Çinli otobüs şoförünün bu davranışı yolcular tarafından büyük beğeni toplarken olayın sosyal medyada yayılması üzerine, sosyal medya kullanıcıları, şoförün bu duyarlı davranışını beğeni yağmuruna tuttu.

Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu

Çin Halk Cumhuriyeti, Yaşam, Dünya

Kaynak: İHA


Dünya

Son Dakika Haberleri

16:56   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız" - Haberler
16:49   Yılbaşı tatilinde kalp krizi geçirerek öldü - Haberler
16:40   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AA Editör Masası'na konuk oldu: (5) - Haberler
16:38   Mahalleliye telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı - Haberler
16:35   Burdur'da sürücülere ceza yağdı - Haberler
15:37   Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu - Haberler
15:14   Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu - Haberler
14:30   Gözü dönmüş sapık, kadını takip edip evinin önünde taciz etti - Haberler
13:46   İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız - Haberler
13:40   MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı - Haberler
1.01.2020 16:58:46