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Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada

MALATYA'da, belediye otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

11.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:58Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada

MALATYA'da, belediye otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Şoförün dudağından yaralandığı, şikayet üzerine yolcunun gözaltına alındığı olay ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ne giden otobüste meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi. Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı. Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförü ise yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Yumruklu saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Zafer Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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