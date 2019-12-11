Haberler » Güncel » Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada - - Haber

Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada -

Malatya'da, belediye otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

11.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:33Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada -

'da, belediye otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Şoförün dudağından yaralandığı, şikayet üzerine yolcunun gözaltına alındığı olay ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ne giden otobüste meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi. Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı. Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförü ise yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı. Yumruklu saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Zafer Mahallesi, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03 Güleda yaşasaydı, bugün 20 yaşında olacaktı - Haber
15:03 Çavuşoğlu: "(AB ile ilişkiler) Biz diyalogdan, diplomasiden, iş birliğinden yanayız" - Haber
14:58 Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim - Haber
14:58 Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç - Haber
14:58 Kadın Mülki İdare Amirlerinden "Kadına Şiddet" açıklaması - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 15:11:52