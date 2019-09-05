Haberler» Güncel» Haber

Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti

Kahramanmaraş'ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

05.09.2019 20:10
Kahramanmaraş'ta trafikte geçiş hakkı yüzünden tartıştığı yolcu otobüsünü durduran ve şoförü elindeki baltayla tehdit eden sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Cahit Taşkıran yönetimindeki halk otobüsüyle Üngüt-Gedemen'den Mahallesinden Namıkkemal Mahallesi seferi sırasında trafikte seyir halinde iken geçiş hakkı yüzünden otomobil sürücüsü Y.A ile tartıştı. Tartışma üzerine otomobil sürücüsü Y.A. içi yolcu olan otobüsü durdurarak elinde bulunan balta ile Cahit Taşkıran'ı tehdit etti. Bunun üzerine halk otobüsü şoförü Cahit Taşkıran aracının tüm kapılarını kilitleyerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsü Y.A'yı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Muhammet Özer/İHA)
Otobüs şoförünü baltayla tehdit etti

Kahramanmaraş, Taşkıran, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:43   Niğde eşini öldüren zanlı, ankara'da özel ekip tarafından yakalandı
03:42   Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
03:39   Eşini öldüren zanlı, ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)
03:21   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:08   Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
03:02   Konya tartıştığı kocasını keserle öldürdü
02:56   Suudi Arabistan'dan Yemen'deki duruma tepki