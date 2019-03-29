Otobüs Şoförüyle Tartışan İranlı Turistler Ortalığı Birbirine Kattı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İranlı turistler ile yine İranlı otobüs şoförü arasında koltuklarda bulunan ekranların birinin kırılması sebebiyle başlayan tartışma kavgaya döndü. Olayda 2'si İranlı turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.Olay Manavgat Sorgun Mahallesi Boğaz mevkiindeki oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevruz için Antalya'ya gelen ve tatillerini tamamlayarak İran'a dönmek üzere İran'dan geldikleri otobüse binen S.S. ve A.P. isimli turistler, tur otobüsünün İranlı şoförü M.M. arasında koltuğun arkasında bulunan ekranın kırılması nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs şoförü, ekranı kıranların zararını karşılamaması durumunda yola çıkmayacağını söyleyince otobüste başlayan tartışma oteller arasındaki boş araziye taştı. Kovalamaca sırasında araya girmeye çalışan bir otel çalışanının kolu isabet eden sopa sebebiyle kırılırken, otel personelini götürmek üzere bekleyen bir servis şoförü de yüzüne isabet eden soba ile hastanelik oldu.Adeta meydan savaşını andıran kavgada otobüs şoförü M.M. ile İranlı turist A.P. maket bıçağı ve sopalarla yaralandı. Yaralılar Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, otelin demir korkuluklarından atlamak suretiyle otele kaçan S.S. jandarma tarafından saklandığı yerde gözaltına alındı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken olay anı bölgede bulunan bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.İran'dan otobüslerle geliyorlarİran hükümetinin bu yıl bazı tur şirketlerine permi (uçak izni) vermemesi nedeniyle Nevruz kapsamında Türkiye'ye gelen turistlerin büyük bölümünün İran'dan otobüslerle geldiği bildirildi. Bundan dolayı da Türkiye'ye gelen İranlı sayısında büyük düşüş yaşandı. 2-3 hafta süren Nevruz tatili için Manavgat'a gelen turistler turizmin ölü döneminde bölge esnafına da ekonomik katkıda bulunuyor. - ANTALYA