OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM

KADIKÖY'de 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

06.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:50
KADIKÖY'de 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gökhan K. ifadesinde, ışıklardan geçtikten sonra dikiz aynasında birisinin düştüğünü gördüğünü, kendisi ile ilgisi olmadığını düşündüğü için yoluna devam ettiğini, son durakta polisin gelerek kendisini olaydan haberdar ettiğini söyledi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde dün 55 yaşındaki Mustafa Efiloğlu'nu ezerek ölümüne neden gerekçesi ile gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Gökhan K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
ÇARPTIĞINI FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Gökhan K., savcılık sorgusunda Yenidoğan-Kadıköy hattında çalıştığını, dün saat 16.50 sıralarında Kadıköy Rıhtım duraklarından sefere başladığını söyledi. Sefere başladıktan sonra yeşil ışıklar yandığı için geçtiğini, geçtikten sonra sol dikiz aynasından birisinin düştüğünü gördüğünü belirten Gökhan K.'nın, 'Ancak benim aracım ile bir ilgisinin olduğunu düşünmedim. Araçta da bir şey hissetmedim. Benden sonra gelen araç ile ilgili bir problem olduğunu düşünerek yola devam ettim. Çevremde de bana yapılan bir ikaz olduğunu görmedim. Seferimi tamamladım. Yenidoğan peronuna girdim. Olaydan yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra polisler geldi bana durumu izah ettiler. Bana bir kişinin aracın arka tekerinin altında kalıp vefat ettiğini söylediler. Ben ilk defa böyle öğrendim. Benim bu olayda herhangi bir kusurum yoktur. Bu kişinin nasıl olup da tekerin altında kaldığını anlamış değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
SAVCI ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILMASINI TALEP ETTİ
Gökhan K., savcılık sorgusunun ardından, 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmakö suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Gökhan K.'yı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Mahkeme, Gökhan K.'nın yurt dışına çıkışını yasakladı. OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı’nda sona geliniyor Haber
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel’e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar Haber
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Haberler››Güncel››OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ: EZDİĞİMİ DURAĞA VARINCA ÖĞRENDİM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:47: Gaziantep'te bir mahalledeki karantina sona erdi - Haber 16:47: Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı - Haber 16:46: Emekli polis balık tuttuğu çayda boğuldu - Haber 16:46: Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti - Haber 16:45: METRODA DİKKAT ÇEKEN KALABALIK; ADIM ATACAK YER KALMADI - Haber 16:28: George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar - Haber 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı - Magazin 14:29: Faytonların yasaklandığı Adalar'da bu kez de başka bir ulaşım krizi çıktı - Haber 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler