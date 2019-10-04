Haberler » Güncel » Haber

Otobüs sürücüsü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, yoldaki kaplumbağayı alıp güvenli yere bırakarak ezilmekten kurtardı.

04.10.2019 22:32Otobüs sürücüsü kaplumbağayı ezilmekten kurtardı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, yoldaki kaplumbağayı alıp güvenli yere bırakarak ezilmekten kurtardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından paylaşılan görüntüde, seyir halindeyken kaplumbağayı fark eden otobüs şoförü Serkan Yaman'ın, aracını durdurduktan sonra hayvanı güvenli yere bırakması yer alıyor.
Paylaşımda "Seyir halindeyken kaplumbağayı son anda fark eden UlaşımPark AŞ otobüs sürücüsü Serkan Yaman, kaplumbağayı yolun ortasından güvenli bölgeye bırakarak ezilmekten kurtardı." ifadesine yer verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Twitter, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:27 Beklenen yağmur şimşek ve fırtına ile geldi
01:22 Eski Irak Başbakanı İbadi'den "erken seçim" çağrısı
01:15 Geceyi şimşekler aydınlattı
01:14 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
01:10 Türkiye'den Irak hükümetine çağrı
01:07 İznik'te 700 bin meşe ve kayın ağacı kurtuldu
01:06 MÜSİAD ABD başkanlığında görev değişimi