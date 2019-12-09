Haberler » Güncel » Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı - Haber

Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

ERZİNCAN'da önünde seyreden ve kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi.

09.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:05Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı

ERZİNCAN'da önünde seyreden ve kaza yapan araca çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Erzurum- karayolu Üzümlü mevkisindeki Karakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Kadın sürücüsü Evci Altınsoy yönetimindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. O sırada Ağrı'dan İstanbul'a giden Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Her iki kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazalarda 3'ü hafif ticari araçta, 14'ü de otobüste olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu sırada kazada yaralanan ve yürümekte güçlük çeken otobüsün ikinci şoförü sağlık ekibinin ısrarına rağmen otobüsü bırakamayacağını belirterek, hastaneye gitmedi. İsmi öğrenilemeyen sorocü, "Arabamı bırakmam. Allah rızası için beni rahat bırakın. Arabamı bırakmam istemiyorum" dedi.



Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04 Otobüs sürücüsü, kaza yapan araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı - Haber
20:04 Kendisine böbreğini veren oğlu vefat eden baba, yaşamını yitirdi - Haber
20:04 Kış lastiği denetimleri sürüyor - Haber
20:02 TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (3) - Haber
20:00 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu! - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
18:32 Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
17:40 Esenyurt'ta zihinsel engelli kızı tacizden liseliler kurtardı - Haber
9.12.2019 20:14:13