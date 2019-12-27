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Otobüs taşımacılığında yeni dönem! Muavin ve ikram kalkıyor, biletler numarasız satılacak

Otobüs taşımacılığında sistem kökten değişiyor. Kamil Koç'un Alman Flixbus'a satılmasıyla birlikte gelen yeni düzenlemeye göre otobüslerde muavin kalkıyor, ikram bitiyor, servis sistemi değişiyor, biletler ise 'numarasız' satılacak.

27.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:53

Otobüs taşımacılığının köklü kuruluşlarından Kamil Koç'un Almanya merkezli Flixmobility GmbH'ye satılmasıyla otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değişmeye başladı. ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veren ve milyonlarca yolcu taşıyan şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.

TÜRKİYE GENELİNE YAYMAYA HAZIRLANIYOR

Firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor. 'Uygun fiyatlı' taşımacılık konusunda öne çıkan firma, Avrupa ve Amerika'da uyguladığı sistemi bu şekilde Türkiye'ye getirmiş oldu. Bu kapsamda diğer otobüs firmaları da, maliyetlerle rekabet edebilmek için aynı sistemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BİLETLER NUMARASIZ SATILACAK

Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak. Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, 'numarasız bilet' satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.

Otobüs taşımacılığında yeni dönem! Muavin ve ikram kalkıyor, biletler numarasız satılacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kamil Koç, Avrupa, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

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