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Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da otobüs terminaline düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahıs tutuklandı.

20.09.2019 17:22Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Samsun'da otobüs terminaline düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D., Y.D, M.S. ve M.T. isimli şahısların müşterek olarak Atakum ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları, İ. D.'nin İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan operasyonda İ.D., İstanbul dönüşü Yusuf Ziya Yılmaz şehirler arası otobüs terminalinde 98,08 gram metafetamin maddesi ile yakalandı. Olayın devamında M.S ile M.T. otogar içerisinde, Y.D. ise Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. M.T. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken sorguları tamamlanan İ.D., Y.D. ve M.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken Y.D. ve M.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İstanbul, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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