Kaynak: İHA

Elazığ'da otobüs tıra çarptı, 13 yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kule tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muş'a gitmek üzere yola çıkan M.S. idaresindeki 34 FS 5336 plakalı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle önünde seyir halinde olan Y.A. yönetimindeki 12 AT 115 plakalı tıra çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 yolcu yara almadan kurtuldu. Yolcular başka bir otobüsle bölgeden tahliye edildi.Kaza ile ilgili jandarma ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ