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Otobüs tüp yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda kontrolden çıkan otobüs, tüp yüklü kamyonete çarptı.

08.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:20Otobüs tüp yüklü kamyonete çarptı: 5 yaralı
Zonguldak-Ereğli karayolunda kontrolden çıkan otobüs, tüp yüklü kamyonete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ereğli karayolunun beldesi Yolayrımı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Lütfü Ç. idaresindeki 41 BN 010 plakalı otobüs önünde seyir eden Cihat Ç. idaresindeki 67 TR 462 plakalı tüp yüklü kamyonete çarptı. Kamyonet yan yatarken aynı istikamette seyir eden Nurettin G. idaresindeki 54 DJ 426 plakalı kamyonette kazaya karıştı. Kazada otobüsün muavini Feyyaz P. (31) ile yolcu olarak bulunan Poyraz A. (12), Mehmet Mirza Ç. (12), Utku G. (12) ve Ömer Yiğitcan T. (12) yaralandı. Sürücülerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken polis ve jandarma ekipleri karlı olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için tedbir aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak Ereğli, Kandilli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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