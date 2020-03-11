Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi
Adana- Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi(Tür: Yurt)
11.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:32
Adana- Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi
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