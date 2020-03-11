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Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi

Adana- Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi(Tür: Yurt)

11.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:32
Adana- Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi
(Tür: Yurt)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Otobüs ve duraklarda koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Etiketler : Adana, Güncel

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