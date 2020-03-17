Otobüs ve minibüslere sivil denetim
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, otobüs ve minibüslerde yaptığı sivil denetimlerle kural ihlallerini kontrol etti.
17.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:57
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, otobüs ve minibüslerde yaptığı sivil denetimlerle kural ihlallerini kontrol etti.
Edinilen bilgiye göre, trafik timleri son dönemde ülke genelinde otobüslerin karıştığı trafik kazalarının artmasından dolayı uygulamalarını arttırdı. Ekipler son olarak otobüs ve minibüslerde sivil denetimler yaptı. Sivil olarak araçlara binen trafikçiler, seyir halinde telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme sürelerine uyma, sürücünün ve yolcuların emniyet kemeri kullanma, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadıkları hususlarında kontroller yaptı.
Yapılan denetimlerde 9 minibüs ve otobüs kontrol edilirken, sürücülerin kural ihlali yapmadığı tespit edildi. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, trafik timleri son dönemde ülke genelinde otobüslerin karıştığı trafik kazalarının artmasından dolayı uygulamalarını arttırdı. Ekipler son olarak otobüs ve minibüslerde sivil denetimler yaptı. Sivil olarak araçlara binen trafikçiler, seyir halinde telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme sürelerine uyma, sürücünün ve yolcuların emniyet kemeri kullanma, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadıkları hususlarında kontroller yaptı.
Yapılan denetimlerde 9 minibüs ve otobüs kontrol edilirken, sürücülerin kural ihlali yapmadığı tespit edildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı