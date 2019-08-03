Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
BALIKESİR - Balıkesir
'in Gökçeyazı
kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi. Balıkesir'de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56-Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.