Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendiBALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.

03.08.2019 12:22
Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
BALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.
Balıkesir'de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56-Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.

Gökçeyazı, Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:23   Telefon ve internet bağımlığına dikkat çeken video büyük ilgi gördü
13:14   Köyceğiz'de kaza: 3 yaralı
13:13   Birgün Gazetesi yazarı trafik kazasında hayatını kaybetti
13:12   Antalya'da ot yangını korkuttu
13:08   TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen şahsa araç çarptı: 1 ağır yaralı
13:07   Iğdır'da trafik kazası
13:06   Dilenciler lüks araçta yakalandı