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Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi

Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildiBalıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi.

03.08.2019 22:16
Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi
Otobüs yangınında ölen 5 yaşındaki çocuk ile teyzesi toprağa verildi
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile teyzesi Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesinde toprağa verildi. Hayatını kaybeden Huzeyfe Yavuz, tabutunun üzerine sarılı sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz ise tabutuna sarılı gelinliği ile son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde dün meydana gelen otobüs yangınında yanarak hayatını kaybeden 5 kişiden Huzeyfe Yavuz (5) ile Özlem Yılmaz (17), Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi'nde toprağa verildi. Özlem Yılmaz ile Huzeyfe Yavuz'un tabutu evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra cenazeler Ümitalan Camii'e getirildi. Huzeyfe Yavuz'un tabutuna sünnet kıyafeti, teyzesi Özlem Yılmaz'ın tabutuna ise gelinlik sarıldı. Teyze ile yeğenin cenazesi, akşam namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ümitalan Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yangını hafif yaralarla atlatan Huzeyfe Yavuz'un annesi Saniye Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği ve ellerinin sargılı olduğu görüldü.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:
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-Cenazeden görüntüler
-Yakınlarından görüntüler
-Gelinlik ile sünnetlik sarılı tabutlardan görüntüler
Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

Özlem Yılmaz , Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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