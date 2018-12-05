Otobüse Binen Sokak Köpeği Şoför Koltuğuna Oturdu

Beyoğlu
'nda bir durakta halk otobüsüne binen sokak köpeği, kendisini otobüsten indirmeye çalışan şoförün koltuğuna oturdu. Sabah
saatlerinde Örnektepe- Taksim
hattındaki halk otobüsüne yolcularla binen sokak köpeği, koltuklardan birine geçerek uzun bir süre yolculuk etti.
Bir süre sonra otobüs şoförü Vural Çalışkan'ın kapıyı açarak dışarıya çıkarmaya çalıştığı köpek, bu sırada boşalan şoför koltuğuna oturdu.
Köpeği uzun uğraşlara rağmen otobüsten dışarı çıkaramayan şoför, köpekle yola devam etmek zorunda kaldı. Bir başka durakta otobüsten inen köpeğin bu anları yolcular tarafından görüntülendi.
Otobüs sürücüsü Vural Çalışkan, "Cezası olmasaydı köpeği indirmeye çalışmazdım. Bunun cezası var." dedi.
Taksim,Sabah,Beyoğlu
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:21